Москва3 авг Вести.Костромской драматический театр имени Островского потерял своего руководителя - ушла из жизни директор, заслуженный работник культуры России Ирина Геннадьевна Третьякова. О кончине сообщил коллектив театра в социальных сетях.

Коллектив Костромского государственного драматического театра им. А. Н. Островского с глубоким прискорбием сообщает о кончине директора театра, заслуженного работника культуры России Ирины Геннадьевны Третьяковой… В театре случилось большое горе. И пока мы не в силах найти подходящих слов говорится в публикации

Отмечается, что Ирина Геннадьевна посвятила свою жизнь развитию культуры региона и всей страны. Коллеги и друзья сохранят о ней светлую память как о выдающемся человеке и профессионале.

Коллектив театра выразил глубокие соболезнования родным и близким Ирины Третьяковой. О дате и времени прощания будет объявлено дополнительно.