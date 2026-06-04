Ушла из жизни судья Арбитражного суда Камчатки в отставке Скончалась судья Арбитражного суда Камчатки в почетной отставке Ирина Колесова

Москва4 июн Вести.Второго июня 2026 года на 71-м году ушла из жизни судья Камчатки в почетной отставке Ирина Колесова, сообщается в MAX-канале Арбитражного суда Камчатского края.

Коллектив Арбитражного суда Камчатского края выражает искренние соболезнования родным и близким Колесовой отмечается в сообщении

Ирина Евгеньевна работала в должности судьи с 1992 года, с 2003 по 2008 годы замещала должность заместителя председателя инстанции, имела первый квалификационный класс судьи.

В 2007 году ей присвоили звание "Почетный работник судебной системы". В июле 2008 года освобождена от должности в связи с уходом в почетную отставку.