Москва19 маяВести.В Республике Карелия умерла заслуженный работник культуры региона, историк-архивист Ида Петричева. Об этом говорится в аккаунте Национального архива Карелии.
Она ушли из жизни в возрасте 87 лет.
Национальный архив Республики Карелия с прискорбием сообщает о кончине Иды Семеновны Петричевой, историка, архивиста, заслуженного работника культуры республикиговорится в сообщении
Петричева является уроженкой Петрозаводска. Она стояла у истоков сотрудничества архива с образовательными учреждениями, а также популяризировала архивное дело среди молодежи. За свою деятельность была отмечена многочисленными наградами.
С 1992 года носила звание заслуженного работника культуры республики.
Прощание с Идой Петричевой состоится 20 мая.