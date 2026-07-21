Актриса Розанова: такие профессионалы как Поднозов редко встречаются "Был исследователем жизни и профессии": Ирина Розанова высказалась о Поднозове

Москва21 июл Вести.Ушедший из жизни актер Дмитрий Поднозов был невероятным профессионалом, который внимательно исследовал каждого из своих персонажей. Так в беседе с NEWS.ru о нем высказалась актриса театра и кино Ирина Розанова.

Я знала, что Дима болеет, это не было новостью для меня. Он был, конечно, невероятным. Все меньше и меньше мне нравятся слова "талант" или"великий", потому что они стали затасканными. отметила она

По ее словам, художественный руководитель театра "Особняк" был "исследователем в жизни и профессии", а каждого своего персонажа о внимательно изучал, "разбирая по косточкам".

Конечно, он был не просто артистом. Мы снимались вместе, и его точность разбора образа была на невероятном уровне. Такие профессионалы редко встречаются. Светлая ему память сказала Розанова

Дмитрий Поднозов ушел из жизни 20 июня. Последние полгода 64-летний актер боролся с онкологией. Прощание с актером пройдет в Санкт-Петербурге в драматическом театре "Особняк", которым он руководил.