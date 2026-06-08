Сын актера Поднозова, помещенного в реанимацию, рассказал о состоянии отца Актер Дмитрий Поднозов остается в реанимации в тяжелом состоянии

Москва8 июн Вести.Известный российский актер Дмитрий Поднозов, жена которого Алиса Олейник накануне сообщила о его госпитализации, находится в реанимации в тяжелом состоянии, рассказал ТАСС его сын Владимир Поднозов.

Состояние пока стабильно, без изменений. Он находится в реанимации сказал Поднозов-младший

Дмитрий Поднозов известен по ролям в сериалах "Мажор", "Тайны следствия" и других теле- и кинопроектах. В 2018 году фильм с его участием "Сердце мира" получил гран-при фестиваля "Кинотавр". Поднозов является художественным руководителем Санкт-Петербургского драматического театра "Особняк".

Ранее сообщалось, что у 64-летнего Поднозова обнаружили рак легких.