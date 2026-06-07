Москва7 июнВести.Известный российский актер Дмитрий Поднозов, находится в реанимации. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на его жену Алису Олейник.
Дмитрий находится в реанимации в тяжелом состоянииговорится в сообщении
Дмитрий известен по сериалам "Мажор" и "Тайны следствия". Среди его недавних заметных кинопроектов - "Пророк. История Александра Пушкина", "Тень. Взять Гордея", "Капитан Волконогов бежал". В 2018 году фильм с его участием "Сердце мира" удостоился гран-при фестиваля "Кинотавр".
Ранее сообщалось, что у Поднозова обнаружили рак легких.