Актер Поднозов, сыгравший в "Тайнах следствия", переведен из реанимации в палату

Актер Поднозов, известный по сериалу "Мажор", переведен из реанимации в палату Актер Поднозов, сыгравший в "Тайнах следствия", переведен из реанимации в палату

Москва9 июн Вести.Известный российский актер театра, кино и телевидения Дмитрий Поднозов переведен из реанимации в палату, сообщил ТАСС его сын.

О госпитализации актера в реанимацию в тяжелом состоянии рассказала 7 июня жена Поднозова Алиса Олейник.

Его перевели из реанимации в палату сказал собеседник агентства

Дмитрий Поднозов известен зрителю по ролям в сериалах "Мажор", "Тайны следствия" и других теле- и кинопроектах. В 2018 году фильм с его участием "Сердце мира" удостоен гран-при фестиваля "Кинотавр". Среди его недавних заметных кинопроектов - "Пророк. История Александра Пушкина", "Тень. Взять Гордея", "Капитан Волконогов бежал".

Поднозов является художественным руководителем Санкт-Петербургского драматического театра "Особняк".

Ранее сообщалось, что у 64-летнего Поднозова обнаружили рак легких.