Умерла режиссер "Незнайки в Солнечном городе" Нина Шорина Актриса, режиссер и сценарист Нина Шорина скончалась на 84-м году жизни

Москва19 авг Вести.Советская и российская актриса, режиссер и сценарист Нина Шорина, которая создала большое количество мультфильмов, в том числе такие как "Незнайка в Солнечном городе" и "Муми-тролль и комета", умерла на 84-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на шеф-редактора киностудии "Союзмультфильм" Сергея Капкова.

19 августа скончалась Нина Шорина – режиссер, сценарист, актриса, художник, продюсер говорится в публикации

Шорина родилась в 1943 году в Москве. В кино начала сниматься в детстве, исполнив роль Нюры в фильме "Огни на реке". Сыграла в картинах "Морской охотник", "Первое свидание", "А если это любовь?" и других.

С 1972 года, после окончания ВГИКа, работала режиссером-мультипликатором. Кроме "Незнайки в Солнечном городе" и "Муми-тролля…", сняла мультфильмы "Прекрасная Пери", "Сказка об очень высоком человеке", "Про Буку", "Комната смеха", "Сквозняк" и многие другие.

В 1999 году создала игровой фильм "Переводы с восточного", став его сценаристом, режиссером и продюсером. Писала в прессе об анимации.