Ушла из жизни актриса из фильма "Карьера Димы Горина" Наталия Киндинова Скончалась актриса из фильма "Карьера Димы Горина" Наталья Киндинова

Москва16 мая Вести.На 88-м году жизни скончалась артистка театра и кино Наталия Киндинова. Трагическое известие сообщили в пресс-службе Высшего театрального училища (института) им. М.С. Щепкина.

Наталии Арсеньевны не стало 12 мая, ей было 87 лет.

Коллектив и выпускники Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина с глубоким прискорбием извещают о том, что … на 88-м году жизни не стало заслуженной артистки Российской Федерации, профессора кафедры мастерства актера, талантливейшего театрального педагога Наталии Арсеньевны Киндиновой сказано в сообщении пресс-службы училища в Telegram-канале

Наталия Арсеньевна - выпускница ВТУ имени М. С. Щепкина. Служила в Рижском театре русской драмы, в Ленинградском театре им. Ленинского комсомола, в театре на Малой Бронной, в Московском ТЮЗе, а также снималась в кино и преподавала в ВТУ им. М.С. Щепкина.

Киндинова дебютировала на киноэкране в 1961 году в фильме "Карьера Димы Горина". Также она снялась в драме "Пойдем в кино", в фильме "Поджигатели", детективном сериале " Возвращение Мухтара" и других.

Отпевание и прощание с Наталией Арсеньевной Киндиновой состоится 16 мая в храме Боголюбской иконы Божьей Матери в городе Пушкино. Начало церемонии в 14.15 по московскому времени.