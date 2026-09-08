Москва8 сенВести.Церемония прощания с заслуженной артисткой РСФСР Ниной Поповой состоится 10 сентября в фойе Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. Об этом пресс-служба учреждения сообщила в MAX.
Прощание с Ниной Георгиевной Поповой состоится 10 сентября с 10.00 до 11.30 в фойе Театра Пушкина. Вход с Богословского переулкаговорится в сообщении
Нина Попова родилась в Татарстане. Окончила Школу-студию МХАТ и пришла на службу в Тетра Пушкина в 1966 году. Среди ее киноработ такие проекты как "Высокое звание", "Алмазы для Марии", "Память земли", "Два дня в начале декабря" и другие.
Заслуженная артистка скончалась 7 сентября в возрасте 81 года.