10 сентября в Театре Пушкина простятся с заслуженной артисткой Ниной Поповой В Театре Пушкина 10 сентября простятся с заслуженной артисткой Ниной Поповой

Москва8 сен Вести.Церемония прощания с заслуженной артисткой РСФСР Ниной Поповой состоится 10 сентября в фойе Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. Об этом пресс-служба учреждения сообщила в MAX.

Прощание с Ниной Георгиевной Поповой состоится 10 сентября с 10.00 до 11.30 в фойе Театра Пушкина. Вход с Богословского переулка говорится в сообщении

Нина Попова родилась в Татарстане. Окончила Школу-студию МХАТ и пришла на службу в Тетра Пушкина в 1966 году. Среди ее киноработ такие проекты как "Высокое звание", "Алмазы для Марии", "Память земли", "Два дня в начале декабря" и другие.

Заслуженная артистка скончалась 7 сентября в возрасте 81 года.