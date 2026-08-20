Актрису Наталью Бизеву похоронили рядом с мужем на Головинском кладбище Заслуженную артистку России Наталью Бизеву похоронили на Головинском кладбище

Москва20 авг Вести.В Москве простились с заслуженной артисткой России Натальей Бизевой. Актрису похоронили на Головинском кладбище рядом с супругом, заслуженным артистом РСФСР Василием Бизевым. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на художественного руководителя театра Николая Сергиенко.

Похоронили сегодня на Головинским, рядом с мужем цитирует Николая Сергиенко РИА Новости

Бизевой был 81 год, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Наталья Бизева выросла в театральной семье – ее родители служили в театре "Ромэн", куда она сама впервые вышла на сцену в пятилетнем возрасте. В 1984 году она окончила ГИТИС. Снималась в фильмах "Дети подземелья", "Цыганское счастье", телеспектакле "Трефовый король". Среди ее театральных работ – роли в постановках "Цыганка Аза", "Живой труп", Любовь по-цыгански", "Московская цыганка" и другие.