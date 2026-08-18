Москва18 авгВести.Ушла из жизни актриса цыганского театра "Ромэн", заслуженная артистка России Наталия Бизева, сообщается на странице театра в соцсети "ВКонтакте".
С чувством глубокой скорби сообщаем, что на 82-м году ушла из жизни заслуженная артистка России Наталия Васильевна Бизеваговорится в публикации
Бизева – потомственная актриса театра "Ромэн": здесь работали ее родители, а она сама впервые вышла на сцену в 5 лет в спектакле "Кровавая свадьба".
Наталия Васильевна окончила театральную студию при театре "Ромэн", затем – ГИТИС и всю жизнь посвятила родному театру.
Прощание с Наталией Бизевой состоится 20 августа в театре "Ромэн". Гражданская панихида начнется в 11.00, в 12.30 состоится отпевание в Храме всех святых на Соколе в Москве.