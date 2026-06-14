Народная артистка Башкортостана Зиля Саетова умерла в 55 лет Ушла из жизни народная артистка Башкортостана Зиля Саетова

Москва14 июн Вести.В Уфе после болезни скончалась народная артистка Башкортостана, актриса Национального молодежного театра имени Мустая Карима, Зиля Саетова. Ей было всего 55 лет, сообщает информационное агентство "Башинформ".

Зиля Хадыевна родилась в деревне Азикеево Белорецкого района Башкортостана. В 1991 году окончила театральный факультет Уфимского государственного института искусств. После окончания вуза поступила в Башкирский государственный академический театр драмы имени Мажита Гафури.

За время работы в Национальном молодежном театре Саетова сыграла более 45 ролей в пьесах башкирских, российских и зарубежных авторов.

В 2011 году за большие заслуги в области театрального искусства актрисе присвоили почетное звание Заслуженный артист Республики Башкортостан, в 2022 году – народный артист Башкортостана.

Высокопрофессиональная актриса с прекрасной органикой и пластикой, великолепными вокальными данными с необычайной отдачей воплощала свои роли, которые публика запомнила надолго отмечается в публикации

О месте прощания с актрисой и похоронах пока ничего не сообщается.