Москва14 июнВести.В Уфе после болезни скончалась народная артистка Башкортостана, актриса Национального молодежного театра имени Мустая Карима, Зиля Саетова. Ей было всего 55 лет, сообщает информационное агентство "Башинформ".
Зиля Хадыевна родилась в деревне Азикеево Белорецкого района Башкортостана. В 1991 году окончила театральный факультет Уфимского государственного института искусств. После окончания вуза поступила в Башкирский государственный академический театр драмы имени Мажита Гафури.
За время работы в Национальном молодежном театре Саетова сыграла более 45 ролей в пьесах башкирских, российских и зарубежных авторов.
В 2011 году за большие заслуги в области театрального искусства актрисе присвоили почетное звание Заслуженный артист Республики Башкортостан, в 2022 году – народный артист Башкортостана.
Высокопрофессиональная актриса с прекрасной органикой и пластикой, великолепными вокальными данными с необычайной отдачей воплощала свои роли, которые публика запомнила надолгоотмечается в публикации
О месте прощания с актрисой и похоронах пока ничего не сообщается.