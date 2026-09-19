На Хованском кладбище в Москве похоронили балетмейстера Лилию Сабитову

Балетмейстер Лилия Сабитова похоронена на Хованском кладбище в Москве На Хованском кладбище в Москве похоронили балетмейстера Лилию Сабитову

Москва19 сен Вести.Народную артистку РФ – балерину, балетмейстера и художественного руководителя театра русского балета "Московия" Лилию Сабитову похоронили на Хованском кладбище в Москве, передает ТАСС со ссылкой на знакомый с организацией траурной церемонии источник.

Она скончалась 13 сентября в возрасте 73 лет.

Лилию Рашитовну похоронили на Хованском кладбище рассказал агентству источник

Он уточнил, что похороны состоялись 17 сентября.

Ранее сообщалось, что причины смерти артистки выясняются. Тело Лилии Сабитовой обнаружила в ее квартире племянница.

С 1974 года она выступала в "Москонцерте", с 1981 года была солисткой группы "Камерный балет", с 1990-го возглавляла Московский государственный театр балета Лилии Сабитовой, который позже был переименован в театр балета "Московия".

Кроме того, балетмейстер занималась педагогической деятельностью и постановкой хореографических произведений.