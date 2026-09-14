Москва14 сенВести.В Москве на 74 году жизни скончалась народная артистка России Лилия Сабитова. О ее кончине сообщает РЕН ТВ.
Уточняется, что тело артистки в ее квартире обнаружила племянница.
Народная артистка России Лилия Сабитова скончалась в Москвесказано в публикации
Причины смерти выясняются.
Лилия Рашитовна родилась 12 августа 1953 года в Ташкенте. В 1971 году окончила Ташкентское хореографическое училище, стажировалась в Московском хореографическом училище. Работала в балетной труппе Узбекского театра оперы и балета имени А. Навои, а затем в Москонцерте.
Артистка получила известность как солистка, балетмейстер и художественный руководитель "Московского Государственного Театра Балета Лилии Сабитовой" (бывший "Камерный балет").