Волочкова: Сабитова умерла в безденежье, но была величиной в балете

Волочкова заявила, что Лилия Сабитова умерла в безденежье Волочкова: Сабитова умерла в безденежье, но была величиной в балете

Москва14 сен Вести.Народная артистка России Лилия Сабитова скончалась в безденежье, но она была величиной балетного искусства. Об этом заявила Заслуженная артистка России, балерина Анастасия Волочкова.

По ее словам, которые приводит "Пятый канал", Сабитова посвятила всю жизнь служению балету и прославляла Россию.

Она ушла из жизни не то чтобы в нищете, но, давайте скажем так, в безденежье. Хотя человек посвятил всю свою жизнь искусству сказала Волочкова

Заслуженная артистка РФ подчеркнула, что на смену уходящим легендам балета никто не приходит, а новое поколение не способно достичь уровня мэтров балета, таких как Юрий Григорович, Майя Плисецкая, Екатерина Максимова.

Лилия Сабитова скончалась в Москве на 74 году жизни. Тело артистки в ее квартире обнаружила племянница.