Москва27 авг Вести.Мать актрисы Стеллы Барановской Лариса Крючонкова уверена, что в могиле нет тела ее дочери. Об этом она заявила в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

Ситуация сложная. Возможно, ее здесь [в гробу] нет. У нас у всех предчувствие такое, что вообще происходит на этой могиле все что угодно, кроме того, что это спокойное, тихое захоронение. Оно не тихое. То, что могила разоряется постоянно, что бы я ни сажала, все выкапывается. Моя мама мне тоже сказала, что ей приснился сон, что ее в могиле нет. Ни с того ни с сего. Звонят люди, у меня есть люди, которые обладают ясновидением, которых я знаю не лично. Они мне сообщают, я не буду говорить, какую информацию, она такая конфиденциальная, но мы все сходимся к тому, что что-то здесь не так сказала Лариса Крючонкова

Актриса умерла в возрасте 30 лет от острого лимфобластного лейкоза.

Ранее мать актрисы Стеллы Барановской рассказала о мистике после смерти дочери.