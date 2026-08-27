Стало известно, почему до сих пор нет памятника на могиле актрисы Барановской Стало известно, почему до сих пор нет памятника на могиле Стеллы Барановской

Москва27 авг Вести.Мать умершей от рака актрисы Стеллы Барановской Лариса Крючонкова не хочет принимать помощь от телеведущей Анфисы Чеховой в установке памятника, так как держит на нее обиду. Об этом женщина заявила в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

Анфиса Чехова рассказала, что предлагала Ларисе полностью финансировать памятник.

Потому что, когда я вижу этот деревянный крест, мне хочется просто рыдать от несправедливости. Мне хочется, чтобы у нее была красивая могила … Мне кажется, что она заслужила очень красивое место ее последнего причала. 4 сентября – это день смерти Стеллы. И я стараюсь каждый год приходить к ней на могилу. И вот я пришла, увидела, что там нет ничего, кроме деревянного креста. Могила достаточно заросшая. Поэтому я в очередной раз написала [маме Стеллы]: "Сижу сейчас на могилке у Стеллы … А у нее на могилке даже фотографии нет. По поводу суммы, которую собрали друзья Стеллы, все они сходятся в единогласном решении, что готовы потратить ее на модернизацию Стеллиной могилы. Если надумаете, я всегда на связи" рассказала Анфиса Чехова

В ответ телеведущая получила отказ.

У меня есть подозрение, что может быть, она использует отсутствие этого памятника как возможность просить денег у Стеллиных друзей … Мне звонили друзья Стеллы, мужчины, в основном которым Стеллина мама писала, что вот они с Даней (сыном Стеллы - Прим. ред. ) бедные, несчастные, денег нет, пришлите денежку сказала Анфиса Чехова

Лариса Крючонкова заявила, что телеведущая врет.

Анфиса говорит неправду. Я с Анфисой общалась последний раз в очень некрасивой форме с ее стороны, в 2018 году, в начале лета. Больше с Анфисой я не выходила на связь никогда, ни через кого она со мной не общалась. В данный момент Анфиса лукавит и говорит неправду. Абсолютно сказала женщина

Лариса Крючонкова добавила, что держит обиду на Анфису Чехову за то, что та отказалась уговорить Стеллу отправиться на лечение в больницу, поэтому помощь в установке памятника от телеведущей ей не нужна.

Ранее мать умершей от рака актрисы Стеллы Барановской обвинила Анфису Чехову в уходе ее дочери.