Москва27 авгВести.Мать умершей от рака актрисы Стеллы Барановской Лариса Крючонкова не хочет принимать помощь от телеведущей Анфисы Чеховой в установке памятника, так как держит на нее обиду. Об этом женщина заявила в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".
Анфиса Чехова рассказала, что предлагала Ларисе полностью финансировать памятник.
Потому что, когда я вижу этот деревянный крест, мне хочется просто рыдать от несправедливости. Мне хочется, чтобы у нее была красивая могила … Мне кажется, что она заслужила очень красивое место ее последнего причала. 4 сентября – это день смерти Стеллы. И я стараюсь каждый год приходить к ней на могилу. И вот я пришла, увидела, что там нет ничего, кроме деревянного креста. Могила достаточно заросшая. Поэтому я в очередной раз написала [маме Стеллы]: "Сижу сейчас на могилке у Стеллы … А у нее на могилке даже фотографии нет. По поводу суммы, которую собрали друзья Стеллы, все они сходятся в единогласном решении, что готовы потратить ее на модернизацию Стеллиной могилы. Если надумаете, я всегда на связи"рассказала Анфиса Чехова
В ответ телеведущая получила отказ.
У меня есть подозрение, что может быть, она использует отсутствие этого памятника как возможность просить денег у Стеллиных друзей … Мне звонили друзья Стеллы, мужчины, в основном которым Стеллина мама писала, что вот они с Даней (сыном Стеллы - Прим. ред. ) бедные, несчастные, денег нет, пришлите денежкусказала Анфиса Чехова
Лариса Крючонкова заявила, что телеведущая врет.
Анфиса говорит неправду. Я с Анфисой общалась последний раз в очень некрасивой форме с ее стороны, в 2018 году, в начале лета. Больше с Анфисой я не выходила на связь никогда, ни через кого она со мной не общалась. В данный момент Анфиса лукавит и говорит неправду. Абсолютносказала женщина
Лариса Крючонкова добавила, что держит обиду на Анфису Чехову за то, что та отказалась уговорить Стеллу отправиться на лечение в больницу, поэтому помощь в установке памятника от телеведущей ей не нужна.
Ранее мать умершей от рака актрисы Стеллы Барановской обвинила Анфису Чехову в уходе ее дочери.