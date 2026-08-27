Москва27 авг Вести.На могиле актрисы Стеллы Барановской происходят странные и мистические события, рассказала в интервью Андрею Малахову ее мать Лариса Крючонкова, сообщает ИС "Вести".

По словам женщины, последние 9 лет кто-то постоянно посещает могилу Стеллы и забирает все, что на ней находится.

Это просто безумие какое-то. Для меня это шок… Здесь росли пихтовые кустарники, их нет вообще. Гортензии выкопаны, все выкопано, ничего нет. Ограда стояла, ограды нет. Игрушек очень много было, игрушек тоже нет… На третий день после похорон, когда я приехала, была огромная дырка там, где стоит крест, как провалилось что-то. Каждый раз моя мама говорит, что по ночам звонит телефон, ее [Стеллы] имя высвечивается, и никто ничего не говорит. Мистика какая-то рассказала Лариса Крючонкова

Женщина также поделилась, что во время похорон Стелла лежала в гробу словно живая.

То есть, лежа в гробу, ребенок плакал. И моя подруга, которая была рядом, она говорит: "Посмотри, как она плачет". У людей, которые умирают, такого не бывает. Даже если как бы вот после морга как бы стекает слеза, но здесь просто они текли, эти слезы. То есть она плакала сказала мать актрисы

В 2017 году Стелла Барановская умерла в возрасте 30 лет. У актрисы был острый лимфобластной лейкоз.