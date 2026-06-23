"Смерть могла быть зловещей": СМИ заявили о странностях в деле Мэрилин Монро RadarOnline: место смерти Мэрилин Монро могло быть постановочным

Москва23 июн Вести.Журналисты снова высказали предположения, что смерть голливудской актрисы Мерилин Монро могла быть криминальной. Версии озвучены в спецвыпуске таблоида TMZ, сообщает издание RadarOnline.

Журналисты считают, что место преступления было постановочным, и в их версиях фигурируют 35-й президент США Джон Кеннеди и его брат Роберт.

В репортаже были отмечены тревожные признаки на месте преступления, особенно слишком чистое постельное белье говорится в сообщении

Кроме того, в материале сказано, что рядом с телом актрисы не было обнаружено стакана воды. Журналисты обратили внимание и на другие детали, которые посчитали подозрительными.

Авторы материала напомнили о словах американского журналиста Сидни Сколски – друга Монро. Он утверждал, что перед смертью во время телефонного разговора "звезда набросилась на Кеннеди".

Исполнительный продюсер Харви Левин полагает, что смерть киноактрисы могла быть "гораздо более зловещей".

Мэрилин Монро умерла 4 августа 1962 года в 36-летнем возрасте. Ее тело в спальне дома в районе Брентвуд Лос-Анджелеса, где она проживала, обнаружил вызванный домработницей психиатр. Причиной смерти посчитали самоубийство.