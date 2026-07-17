Журналист указал на предпосылки к появлению теории заговора вокруг смерти Грэма

Журналист объяснил, с чем связано появление теории заговора вокруг смерти Грэма Журналист указал на предпосылки к появлению теории заговора вокруг смерти Грэма

Москва17 июл Вести.В США распространились конспирологические теории, связанные с кончиной сенатора-республиканца Линдси Грэма (признан в РФ террористом и экстремистом). Они вызваны тем, что значительная часть американского общества потеряла доверие к традиционным медиа, заявил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

Официальной причиной смерти сенатора названо расслоение аорты. Несмотря на это, в сети выдвигаются версии о насильственном характере его кончины. Такие предположения возникают из-за сомнений в достоверности информации, транслируемой в традиционных СМИ, отметил журналист.

Внезапная смерть сенатора-республиканца Линдси Грэма стала не только шоком для его соратников на Капитолийском холме, но и обозначила глубину пропасти, в которую рухнуло доверие обычных американцев к традиционным институтам власти и официальным медиа. Когда тем же телеканалам в США доверяет лишь 14% их зрителей, неудивительно, что новости о смерти известного "ястреба" моментально обрастают ворохом. Теории заговора сказал Богданов

В РФ сочли загадочной смерть Линдси Грэма. На Украине также отреагировали на кончину сенатора - глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в Киеве "глубоко расстроены" смертью американского законодателя.