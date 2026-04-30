Приемная дочь звезды сериала "Коломбо" покончила с собой в 60 лет TMZ: приемная дочь актера Питера Фалька покончила с собой

Москва30 апр Вести.Приемная дочь американского актера Питера Фалька, сыгравшего главную роль в сериале "Коломбо", покончила с собой. Об этом сообщает TMZ. По данным издания, 60-летняя Жаклин Фальк покончила с собой 27 апреля в своем доме в Лос-Анджелесе.

Фальк состоял в браке с Элис Мэйо с 1960 года, и за время совместной жизни супруги удочерили двух девочек - Кэтрин и Жаклин.

Позднее актер женился на Шире Дениз, снимавшейся в сериале "Коломбо" как приглашенная актриса. Сам Питер Фальк страдал болезнью Альцгеймера и умер в 2011 году в Лос-Анджелесе в возрасте 83 лет.

Именно благодаря актеру образ лейтенанта Коломбо стал культовым: он использовал собственный плащ для персонажа, подобрал для него старый Peugeot 403, а также дополнил героя запоминающимися деталями, ставшими частью его экранного образа.