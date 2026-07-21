Москва21 июл Вести.Американская актриса Кэйли Хоттл, известная по роли Джии в фильме "Годзилла против Конга", погибла в автокатастрофе в возрасте 19 лет. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на отца актрисы Джошуа.

По его словам, Кэйли попала в "серьезную аварию" в штате Мэриленд в США. Девушка скончалась еще до того, как ее успели довезти до больницы.

Кэйли Хоттл - глухая американская актриса. Родилась в 2007 году в семье, где глухота передается по наследству: со стороны отца у нее было четыре поколения глухих родственников. С раннего детства свободно владела языком жестов. В возрасте девяти лет снялась в рекламе приложения, популярного среди глухих и слабослышащих людей. В 2021 году Хоттл исполнила роль девочки, которая общается с Кинг-Конгом на языке жестов в фильме "Годзилла против Конга". В 2024 году она вернулась к этой роли в фильме "Годзилла и Конг: Новая империя". Была номинирована на премию "Сатурн".