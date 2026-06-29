Актриса из турецкого сериала "Глаза Черного моря" погибла в ДТП Турецкая актриса из сериала "Глаза Черного моря" Саклы погибла в ДТП

Москва29 июн Вести.В турецкой провинции Ризе произошло смертельное ДТП с участием актрисы сериала "Глаза Черного моря" Гамзе Саклы. Об этом сообщает Sözcü.

По данным издания, авария случилась вечером 23 июня.

Как отмечается в публикации, автомобиль, в котором находилась знаменитость, врезался в столб, столкнулся с другой легковушкой и микроавтобусом, после чего загорелся. Все три девушки, которые ехали в машине, погибли на месте, еще пять человек получили травмы.

Карьера Гамзе Саклы в кино началась с работы помощником и стилистом на съемочных площадках. В 2025 году она дебютировала в качестве актрисы второго плана в сериале "Глаза Черного моря", который стал доступен зрителям на российских стриминговых сервисах.