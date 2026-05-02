Появилось видео с места ДТП, в котором погибла звезда КВН Елена Рыбалко Госавтоинспекция Сочи опубликовала видео с места гибели звезды КВН Елены Рыбалко

Москва2 мая Вести.Госавтоинспекция Сочи опубликовала в MAX видео с места ДТП, в котором погибла Елена Рыбалко, известная как участница команды КВН "Утомленные солнцем".

По данным ведомства, трагедия произошла в пятницу, 1 мая, около 22.00 в районе д. 54 по улице Ивановской. Елену Рыбалко сбил автомобиль Toyota, за рулем которого был 44-летний мужчина.

Водитель автомобиля Toyota допустил наезд на женщину-пешехода 1973 года рождения, переходившую проезжую часть в неположенном месте говорится в сообщении ведомства

Уточняется, что пострадавшая скончалась на месте.