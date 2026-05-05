Звезду КВН Елену Рыбалко похоронили в Сочи Участницу команды КВН "Утомленные солнцем" Елену Рыбалко похоронили в Сочи

Москва5 мая Вести.Участницу команды КВН "Утомленные солнцем" Елену Рыбалко, погибшую вечером 1 мая под колесами автомобиля, похоронили на кладбище в Сочи. Об этом ТАСС сообщили в ритуальном агентстве "Мавзолей".

Елена Рыбалко похоронена на кладбище Верхне-Высокое в городском округе Сочи приводятся слова собеседника

Прощание с женщиной прошло у нее дома.

Около 22.00 мск 1 мая в районе д. 54 по улице Ивановской Рыбалко переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте, когда ее сбил автомобиль Toyota, за рулем которого находился 44-летний мужчина.

Погибшей было 53 года.