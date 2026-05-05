Москва5 маяВести.Участницу команды КВН "Утомленные солнцем" Елену Рыбалко, погибшую вечером 1 мая под колесами автомобиля, похоронили на кладбище в Сочи. Об этом ТАСС сообщили в ритуальном агентстве "Мавзолей".
Елена Рыбалко похоронена на кладбище Верхне-Высокое в городском округе Сочиприводятся слова собеседника
Прощание с женщиной прошло у нее дома.
Около 22.00 мск 1 мая в районе д. 54 по улице Ивановской Рыбалко переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте, когда ее сбил автомобиль Toyota, за рулем которого находился 44-летний мужчина.
Погибшей было 53 года.