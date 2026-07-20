В СМИ предположили, почему Светлана Маслякова похоронена отдельно от мужа KP.RU: Светлану Маслякову похоронили отдельно от мужа по объективным причинам

Москва20 июл Вести.Режиссер КВН Светлана Маслякова была похоронена отдельно от мужа. На это обратило внимание издание KP.RU.

Похороны Светланы Масляковой состоялись 20 июля в Москве на Троекуровском кладбище. В материале сказано, что вдову похоронили рядом с могилой родителей ее мужа, в то время как он сам был похоронен в 2024 году на Новодевичьем кладбище.

Почему вдову Александра Васильевича похоронили отдельно от мужа? Можно предположить, что это произошло по вполне объективным причинам пишет издание

По информации газеты, размещение гроба на Новодевичьем кладбище в одну могилу возможно при условии, что между захоронениями должно пройти не менее 15 лет.

Режиссер ушла из жизни 17 июля.

Светлана Маслякова (в девичестве Семенова) родилась в 1947 году в столице. Окончила Всесоюзный юридический институт, также обучалась на Высших курсах творческих работников Центрального телевидения СССР. Пришла на телевидение ассистентом режиссера КВН в 1966 году. В 1971 году вышла замуж за Александра Маслякова, в 1980-м родился их сын Александр Масляков.