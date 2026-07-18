Стало известно, кто получит наследство Александра и Светланы Масляковых KP.RU: сын Александра и Светланы Масляковых получит все наследство родителей

Москва18 июл Вести.Сын ведущего КВН Александра Маслякова и его супруги Светланы Александр Масляков-младший получит все наследство родителей. Об этом сообщил сайт KP.RU.

По информации журналистов, Масляков-старший зарегистрировал как объект интеллектуальной собственности бренд КВН. Кроме того, он запатентовал авторство идеи и товарный знак. Также в 2006 году было учреждено юридическое лицо ООО "Телевизионное творческое объединение АМиК", а акции нескольких частных организаций внутри большой вселенной КВН были распределены между Масляковым-старшим, его женой и их сыном.

В статье говорится, что в начале 2024 года Масляковы передали свои акции сыну. В итоге Масляков-младший уже на протяжении двух лет является единственным владельцем КВН, его доля в уставном капитале "АМиК" составляет 100%.

У Маслякова-младшего есть собственная квартира в Москве. Он унаследует и имущество родителей. У Масляковых-старших была квартира в центре Москвы на Смоленской набережной и дом в элитном поселке на Рублевке площадью 654 кв. м на участке 36 соток добавили журналисты

17 июля стало известно, что вдова ведущего КВН Александра Маслякова Светлана скончалась в возрасте 78 лет после продолжительной болезни.