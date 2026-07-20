Светлану Маслякову похоронили на Троекуровском кладбище рядом с матерью Светлану Маслякову похоронили на Троекуровском кладбище

Москва20 июл Вести.Церемония прощания с режиссером программы "КВН", вдовой бывшего руководителя КВН Александра Маслякова Светланой Масляковой прошла 20 июля в закрытом формате на Троекуровском кладбище столицы, передает ТАСС со ссылкой на окружение семьи.

После панихиды ее похоронили на этом же кладбище.

По решению родственников прощание прошло в закрытом формате. Только для близких. Оно состоялось сегодня на Троекуровском кладбище рассказал агентству источник

По информации SHOT, Светлану Анатольевну похоронили рядом с могилой матери. Ее супруг – Александр Масляков-старший, который ушел из жизни в 2024 году, похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.

Светлана Маслякова скончалась 17 июля в возрасте 78 лет. Сообщалось, что причиной смерти стала продолжительная болезнь.