Москва20 июлВести.Церемония прощания с режиссером программы "КВН", вдовой бывшего руководителя КВН Александра Маслякова Светланой Масляковой прошла 20 июля в закрытом формате на Троекуровском кладбище столицы, передает ТАСС со ссылкой на окружение семьи.
После панихиды ее похоронили на этом же кладбище.
По решению родственников прощание прошло в закрытом формате. Только для близких. Оно состоялось сегодня на Троекуровском кладбищерассказал агентству источник
По информации SHOT, Светлану Анатольевну похоронили рядом с могилой матери. Ее супруг – Александр Масляков-старший, который ушел из жизни в 2024 году, похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.
Светлана Маслякова скончалась 17 июля в возрасте 78 лет. Сообщалось, что причиной смерти стала продолжительная болезнь.