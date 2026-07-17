Москва17 июлВести.Вдова легендарного ведущего КВН Александра Маслякова Светлана скончалась в результате продолжительной болезни на 79-м году жизни. Об этом сообщил Международный союз КВН.
Дата и место прощания и похорон еще не определены и станут известны позднее.
"Причиной смерти стала длительная болезнь", - сказал сын Светланы Масляковой.
Телережиссер Светлана Маслякова, девичья фамилия – Семенова, родилась в Москве 11 октября 1947 года.
В 1966 году она пришла работать ассистентом режиссера в молодежную редакцию Центрального телевидения (ЦТ) - в передачу "Клуб веселых и находчивых", а затем стала режиссером программы. В этой должности она проработала несколько десятилетий.
После закрытия программы работала режиссером Главной редакции пропаганды ЦТ.
КВН вернулся на телеэкраны в 1986 году, получив второе рождение. Программа во многом обязана своему взлету в постсоветские годы именно Светлане Масляковой.
Светлана состояла в браке с Александром Масляковым с 1971 года. У них родился сын - Александр Масляков-младший, который вел "Премьер-лигу КВН".
В 2024 году он стал единственным владельцем ООО "Телевизионное творческое объединение "АМиК" ("Александр Масляков и компания").
Бессменный ведущий КВН Александр Масляков-старший скончался 8 сентября 2024 года.