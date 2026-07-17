Москва17 июл Вести.Вдова легендарного ведущего КВН Александра Маслякова Светлана скончалась в результате продолжительной болезни на 79-м году жизни. Об этом сообщил Международный союз КВН.

Дата и место прощания и похорон еще не определены и станут известны позднее.

"Причиной смерти стала длительная болезнь", - сказал сын Светланы Масляковой.

Телережиссер Светлана Маслякова, девичья фамилия – Семенова, родилась в Москве 11 октября 1947 года.

В 1966 году она пришла работать ассистентом режиссера в молодежную редакцию Центрального телевидения (ЦТ) - в передачу "Клуб веселых и находчивых", а затем стала режиссером программы. В этой должности она проработала несколько десятилетий.

После закрытия программы работала режиссером Главной редакции пропаганды ЦТ.

КВН вернулся на телеэкраны в 1986 году, получив второе рождение. Программа во многом обязана своему взлету в постсоветские годы именно Светлане Масляковой.

Светлана состояла в браке с Александром Масляковым с 1971 года. У них родился сын - Александр Масляков-младший, который вел "Премьер-лигу КВН".

В 2024 году он стал единственным владельцем ООО "Телевизионное творческое объединение "АМиК" ("Александр Масляков и компания").

Бессменный ведущий КВН Александр Масляков-старший скончался 8 сентября 2024 года.