Москва27 авг Вести.Телеведущая Анфиса Чехова обвинила мать умершей от рака актрисы Стеллы Барановской Ларису Крючонкову в присвоении денег на лечение дочери. Об этом она заявила в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

При жизни Стеллы были большие финансовые сборы на лечение. Когда она поехала в Мексику в реабилитационный центр, она взяла с собой маму. И как сказала мне Стелла, что ей очень было стыдно об этом говорить, что частично сумму на ее лечение присвоила себе ее мама. Ну то есть, это даже слышать со стороны жутко рассказала Анфиса Чехова

Лариса Крючонкова в ответ на эти обвинения заявила, что телеведущая врет.

Она мне их [деньги] не отдала … Никто мне ничего не передал, никаких денег никто никогда не давал. Анфиса просто бессовестно обманывает. Но опять же, я к ней не имею претензий, я не пойму, какая у нее причина. И у меня есть много вопросов к людям, которые ее окружали последнее время и не давали мне возможности с ней общаться категорически. То есть я была просто изолирована ответила мать актрисы

Ранее Лариса Крючонкова рассказала, что после смерти ее дочери начали происходить странные и мистические вещи.