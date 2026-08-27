Москва27 авг Вести.Мать умершей от рака актрисы Стеллы Барановской Лариса Крючонкова обвинила телеведущую Анфису Чехову в уходе ее дочери. Об этом она заявила в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

У меня с Анфисой был разговор. Когда у Стеллы было критическое состояние до такой степени, что у нее уже была невозможность разговаривать с кем-либо, а с Анфисой у них были почему-то очень тесные отношения. Я обратилась к Анфисе, чтобы она помогла мне уговорить ее лечь в больницу … Анфиса мне сказала, что это ее выбор, и вмешиваться мы не будем. Я сказала: "Послушайте, если бы это был ваш ребенок, что бы сделали вы? Вы как бы себя повели?" Она сказала: "Вы извините, Лариса, но ваша дочь решила так. Она решила уйти. И мы не будем ей препятствовать. Это ее выбор" рассказала Лариса Крючонкова

Женщина добавила, что этот разговор с Анфисой был практически за два месяца до ухода Стеллы.

[Анфиса] была единственным человеком, который мог повлиять на ситуацию, и у [Стеллы] была уже критическая ситуация. Это была третья ремиссия ее отметила Лариса Крючонкова

Ранее Анфиса Чехова обвинила мать умершей от рака актрисы Стеллы Барановской в присвоении денег на лечение дочери.