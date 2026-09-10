В театре им. Пушкина в Москве простились с актрисой Ниной Поповой

Церемония прощания с актрисой Ниной Поповой прошла в театре им. Пушкина В театре им. Пушкина в Москве простились с актрисой Ниной Поповой

Москва10 сен Вести.В московском драматическом театре им. А. С. Пушкина состоялась церемония прощания с актрисой Ниной Поповой. Об этом сообщает ТАСС.

Проститься с актрисой пришли коллеги и родственники артистки говорится в сообщении

Заслуженная артистка РСФСР Нина Попова скончалась 7 сентября на 82 году жизни. В театре им. А. С. Пушкина она служила 60 лет.

Актриса известна по сериалу "Следствие ведут знатоки", также она снималась в кинофильмах "Алмазы для Марии", "Мой старший брат", "Вера", "Моя Пречистенка" и других