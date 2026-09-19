У актрисы Анны Шерлинг перед смертью ухудшились зрение и память Известная по сериалу "След" актриса Анна Шерлинг перед смертью теряла зрение

Москва19 сен Вести.Сыгравшая в сериале "След" Анна Шерлинг перед смертью начала терять зрение. Об этом пишет StarHit со ссылкой на одну из подруг актрисы.

Анечка уже теряла зрение. К сожалению, уже было понятно, что все идет к логическому завершению цитирует собеседницу издание

Также, по словам подруги, актриса жаловалась на проблемы с памятью и говорила, что не может вспомнить некоторые вещи.

Анна Шерлинг, дочь заслуженной артистки РФ Тамары Акуловой и заслуженного деятеля искусств РСФСР Юрия Шерлинга, скончалась в возрасте 46 лет. Как уточняет издание, она боролась с тяжелой болезнью – по некоторым данным, это был рак груди.

Актриса умерла 16 сентября. Сегодня, 19 сентября, ее похоронили на Химкинском кладбище.