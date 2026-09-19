Москва19 сенВести.Сыгравшая в сериале "След" Анна Шерлинг перед смертью начала терять зрение. Об этом пишет StarHit со ссылкой на одну из подруг актрисы.
Анечка уже теряла зрение. К сожалению, уже было понятно, что все идет к логическому завершениюцитирует собеседницу издание
Также, по словам подруги, актриса жаловалась на проблемы с памятью и говорила, что не может вспомнить некоторые вещи.
Анна Шерлинг, дочь заслуженной артистки РФ Тамары Акуловой и заслуженного деятеля искусств РСФСР Юрия Шерлинга, скончалась в возрасте 46 лет. Как уточняет издание, она боролась с тяжелой болезнью – по некоторым данным, это был рак груди.
Актриса умерла 16 сентября. Сегодня, 19 сентября, ее похоронили на Химкинском кладбище.