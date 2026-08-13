Британская актриса Шерил Холл скончалась в возрасте 76 лет

Умерла звезда сериала "Доктор Кто" Британская актриса Шерил Холл скончалась в возрасте 76 лет

Москва13 авг Вести.Британская актриса Шерил Холл, известная зрителям по сериалам "Доктор Кто" и "Жители Ист-Энда", умерла в возрасте 76 лет. Об этом сообщает The Sun.

Точная дата смерти актрисы, а также причины ее ухода не называются.

Издание отмечает, что Холл стала популярной благодаря эпизодическим ролям. Одно из первых ее появлений на телевидении состоялось в 1971 году. Актриса сыграла стриптизершу Эйлин в одном из эпизодов сериала "Эпидемия".

Позже она снималась в фильме "Дорогая мама... С любовью, Альберт" и сериале "Доктор Кто".

В 1980-х Холл периодически играла роль Сэди в полицейском драматическом сериале "Закон и порядок", а также появилась в качестве приглашенной актрисы в "Жителях Ист-Энда".

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