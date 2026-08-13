Сыгравшая стриптизершу в "Эпидемии" актриса Шерил Холл скончалась The Sun: звезда сериала "Доктор Кто" Шерил Холл умерла в 76 лет

Москва13 авг Вести.Она была "новаторской, харизматичной актрисой", обладавшей "стихийной силой". Так об ушедшей британской актрисе Шерил Холл написал на своей страничке в соцсети X актер и певец Робин Асквит, с которым у актрисы в начале 1970-х годов был роман. Шерил Холл скончалась в 76 лет.

Причину и дату ее смерти газета The Sun не сообщает.

Актриса Шерил Холл обрела популярность благодаря эпизодическим ролям. Она скончалась в возрасте 76 лет. Выражаем соболезнования в связи со смертью звезды отмечает издание

Первое ее появление на телеэкране состоялось в 1971 году. Она сыграла стриптизершу в эпизоде британского сериала "Эпидемия". Потом были роли в фарсовой комедии "Без секса, пожалуйста, мы британцы", в поп-комедии "Трое для всех", а также в фильме "Великолепная семерка смертных грехов". Среди ее работ в кино – роли в сериалах "Пуаро", "Доктор Кто" (в истории "Карнавал монстров"), "Закон и порядок" и "Гражданин Смит".

На съемках сериала "Гражданин Смит" Шерилл Холл познакомилась с актером Робертом Линдсеем, который стал ее мужем.

Наибольшую известность Холл принесла роль Ширли Джонсон в британском ситкоме "Гражданин Смит". Актриса не только снялась в фильме "Дорогая мама... С любовью, Альберт", сыграла секретаршу Сида Эбботта Линду в фильме "Благослови этот дом" с Сидом Джеймсом в главной роли и была приглашенной актрисой в "Жителях Ист-Энда", она вдохновляла на творчество других.

Она стала причиной появления выходившего с 1983 по 1986 год сериала "Просто хорошие друзья". Именно Шерил Смит назвал главным стимулом его возникновения автор сценария сериала "Гражданин Смит" Джон Салливан.

Шерил Холл родилась 23 июля 1950 года. Актерское мастерство она начала изучать в 1967 году в Центральной школе речи и драмы в Лондоне. В сериале "Доктор Кто" она должна была сыграть роль Джо Грант – постоянной спутницы заглавного персонажа, но в итоге прославилась исполнением роли Ширны в "Карнавале монстров".