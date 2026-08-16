Актриса Нелли Уварова столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем Нелли Уварова борется с последствиями стресса: резкое падение зрения и слуха

Москва16 авг Вести.Актриса Нелли Уварова, запомнившаяся зрителям по сериалу "Не родись красивой", стала плохо слышать из-за физических нагрузок, а из-за стресса у нее резко упало зрение. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Нелли Владимировна заметила резкое ухудшение зрения. Плюс на верхнем веке правого глаза появилось странное образование. Врачи назначили гормональные мази и очки для чтения. Левый глаз без коррекции сейчас видит всего на 10 % говорится в сообщении

Актрисе в ближайшее время назначили лечение: ингаляции, диету и сон с приподнятой головой, чтобы не провоцировать воспаление.