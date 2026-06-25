Звезда "Глухаря" Котлярский прокомментировал сообщения о проблемах со слухом Актер из "Глухаря" Котлярский назвал преувеличением сообщения о потере слуха

Москва25 июн Вести.Актер Владислав Котлярский, известный по ролям в телесериалах "Глухарь" и "Карпов", прокомментировал сообщения о том, что у него якобы пропал слух. Об этом сообщает NEWS.ru.

Мужчина подчеркнул, что с ним все хорошо.

Слухи о моем плохом самочувствии сильно преувеличены. Все хорошо. Уже не в первый раз: кто-то в поликлинике сливает информацию, когда приходишь на обычную медицинскую процедуру цитирует актера издание

Ранее появилась информация о том, что Котлярский якобы временно лишился слуха из-за серных пробок и обратился к врачу.