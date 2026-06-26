Евгений Стеблов рассказал, что после госпитализации чувствует себя хорошо

Евгений Стеблов рассказал о самочувствии после госпитализации Евгений Стеблов рассказал, что после госпитализации чувствует себя хорошо

Москва26 июн Вести.Народный артист России Евгений Стеблов подтвердил слухи о своей экстренной госпитализации. Однако все прошло благополучно, заявил актер в беседе с журналом Starhit.

По словам 80-летнего артиста, он уже вернулся домой и чувствует себя хорошо.

Да меня госпитализировали, но я потом вернулся домой. Ну, я же живой человек, всякое бывает. Все нормально, все обошлось, слава Богу. Спасибо! отметил он

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