"Впервые в жизни я что-то себе ломаю": Ирину Безрукову увезли в больницу Актриса Ирина Безрукова госпитализирована с переломом ноги

Москва7 авг Вести.Актрису Ирину Безрукову увезли на скорой с переломом. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети и выложила кадры из машины скорой помощи, по которым видно, что речь идет о переломе ноги.

61-летняя артистка отметила, что она впервые что-то сломала.

С возрастом все реже случается что-то впервые. Но у меня случилась необычная "премьера". Впервые в жизни я что-то себе ломаю. Ничего не предвещало беды - элементарная случайность отмечается в сообщении

Безрукова также написала, что первой ее мыслью была фраза из фильма "Бриллиантовая рука": "Поскользнулся. Упал. Закрытый перелом. Потерял сознание. Очнулся - гипс".