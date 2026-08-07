Москва7 авгВести.Актрису Ирину Безрукову увезли на скорой с переломом. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети и выложила кадры из машины скорой помощи, по которым видно, что речь идет о переломе ноги.
61-летняя артистка отметила, что она впервые что-то сломала.
С возрастом все реже случается что-то впервые. Но у меня случилась необычная "премьера". Впервые в жизни я что-то себе ломаю. Ничего не предвещало беды - элементарная случайностьотмечается в сообщении
Безрукова также написала, что первой ее мыслью была фраза из фильма "Бриллиантовая рука": "Поскользнулся. Упал. Закрытый перелом. Потерял сознание. Очнулся - гипс".