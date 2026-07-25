Гимнастка Симона Байлз второй раз за месяц попала в больницу Олимпийская чемпионка Симона Байлз снова попала в больницу

Москва25 июл Вести.Знаменитая американская гимнастка Симона Байлз, обладательница семи олимпийских золотых медалей и 23 титулов чемпионки мира, вновь оказалась в больнице. Это уже вторая госпитализация спортсменки за последние полтора месяца.

На этот раз 29-летняя Байлз опубликовала в социальных сетях фотографию из больничной палаты вместе со своим супругом, игроком клуба НФЛ "Индианаполис Колтс" Джонатаном Оуэнсом. Под снимком она написала: "В его (мужа) день рождения он отвез меня на медицинскую процедуру". Подробностей о характере операции гимнастка не раскрыла.

В июне Байлз также делилась кадрами из больницы, сообщив, что некоторое время назад "чуть не умерла". Тогда она провела несколько дней под наблюдением врачей, но причина госпитализации также осталась неизвестной.

Байлз является самой титулованной гимнасткой в истории мирового спорта. Помимо олимпийских наград, на ее счету 23 победы на чемпионатах мира — абсолютный рекорд. Ранее спортсменка выражала сомнения по поводу участия в Олимпийских играх 2028 года из-за возраста.