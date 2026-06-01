Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс выступит на турнире WTA в Лондоне

Американская теннисистка Серена Уильямс возобновила карьеру

Москва1 июн Вести.23-кратная чемпионка турниров Большого шлема Серена Уильямс приняла решение возобновить карьеру. Об этом сообщается на странице турнира WTA 500 в Лондоне в соцсети X.

Американская теннисистка планирует выступить на соревнованиях в парном разряде.

Хорошие новости распространяются быстро подтвердила свое возвращение Уильямс в соцсетях

44-летняя спортсменка официально не объявляла о завершении профессиональной карьеры. В последний раз американка выступала в 2022 году на US Open.

Серена Уильямс – обладательница тройного карьерного Большого шлема в одиночном разряде. Кроме того, она является олимпийской чемпионкой.

В 2023 году теннисистка стала мамой во второй раз. Она воспитывает двух дочерей.

Турнир в Лондоне пройдет с 8 по 14 июня. Уильямс должна там выступить в паре с представительницей Канады Викторией Мбоко.