Москва6 маяВести.Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон совершит первую поездку за рубеж после выздоровления от онкологического заболевания. Об этом сообщил телеканал Sky News.
В 2024 году принцесса рассказала, что после операции на брюшной полости у нее диагностировали раковую опухоль. Она прошла курс химиотерапии, завершившийся осенью того же года. В январе 2025 года стало известно о ремиссии.
По данным телеканала, на следующей неделе Миддлтон возобновит международные визиты и отправится в Италию. Эта поездка станет первой официальной зарубежной миссией почти за три с половиной года.
Последний раз она выезжала за границу в 2022 году вместе с принцем Уильямом.