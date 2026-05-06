Кейт Миддлтон отправится в первую заграничную поездку после ремиссии Кейт Миддлтон совершит первый заграничный визит после выздоровления

Москва6 мая Вести.Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон совершит первую поездку за рубеж после выздоровления от онкологического заболевания. Об этом сообщил телеканал Sky News.

В 2024 году принцесса рассказала, что после операции на брюшной полости у нее диагностировали раковую опухоль. Она прошла курс химиотерапии, завершившийся осенью того же года. В январе 2025 года стало известно о ремиссии.

По данным телеканала, на следующей неделе Миддлтон возобновит международные визиты и отправится в Италию. Эта поездка станет первой официальной зарубежной миссией почти за три с половиной года.

Последний раз она выезжала за границу в 2022 году вместе с принцем Уильямом.