Евгений Алдонин рассказал, что вернулся в Москву и находится в процессе лечения

Экс-футболист Алдонин рассказал, что пока находится в процессе лечения Евгений Алдонин рассказал, что вернулся в Москву и находится в процессе лечения

Москва9 июл Вести.Обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА Евгений Алдонин, который проходит лечение от онкологического заболевания, подтвердил в разговоре с ТАСС свое возвращение в Москву. Также, по словам спортсмена, пока он находится в процессе лечения.

Бывший футболист сборной России Александр Самедов ранее сообщил о возвращении Алдонина из Германии в Россию.

Могу сказать, что действительно вернулся в Москву к семье. Пока я в процессе лечения, не хочу это обсуждать и вдаваться в детали. Надеюсь, после выздоровления смогу все обсудить-рассказать и, конечно же, поблагодарить всех, кто помогал мне и семье сказал Алдонин

В ноябре 2025 года стало известно, что Алдонина было выявлено тяжелое заболевание. Как сообщал журналист Иван Карпов, у экс-футболиста более года назад был диагностирован рак поджелудочной железы. Спортсмену провели несколько операций, но болезнь не отступила.

В июне 2026 года на благотворительном товарищеском турнире по футболу в его честь было собрано более 500 тысяч рублей.