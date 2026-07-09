Москва9 июлВести.Обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА Евгений Алдонин, который проходит лечение от онкологического заболевания, подтвердил в разговоре с ТАСС свое возвращение в Москву. Также, по словам спортсмена, пока он находится в процессе лечения.
Бывший футболист сборной России Александр Самедов ранее сообщил о возвращении Алдонина из Германии в Россию.
Могу сказать, что действительно вернулся в Москву к семье. Пока я в процессе лечения, не хочу это обсуждать и вдаваться в детали. Надеюсь, после выздоровления смогу все обсудить-рассказать и, конечно же, поблагодарить всех, кто помогал мне и семьесказал Алдонин
В ноябре 2025 года стало известно, что Алдонина было выявлено тяжелое заболевание. Как сообщал журналист Иван Карпов, у экс-футболиста более года назад был диагностирован рак поджелудочной железы. Спортсмену провели несколько операций, но болезнь не отступила.
В июне 2026 года на благотворительном товарищеском турнире по футболу в его честь было собрано более 500 тысяч рублей.