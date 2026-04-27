Москва27 апр Вести.Чемпион Европы по фигурному катанию Алиев признался, что перед сезоном переболел туберкулезом.

В интервью Первому каналу Алиев рассказал, что пропустил сезон-2025/26 по медицинским показаниям.

Перед сезоном нужно было проходить углубленное медицинское обследование, которое проходят все спортсмены, выступающие на соревнованиях. Раз в полгода это делаем сказал он

Во время обследований было выявлено и подтверждено заболевание.

Я думал, что все это какая-то помарка врачей, но оказалось - нет. Это был туберкулез добавил Алиев

Алиев — чемпион Европы 2020 года. На его счету серебро турнира 2018 года и победа на чемпионате России в 2020-м.

Туберкулез — хроническое инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями туберкулезного комплекса (Mycobacterium tuberculosis complex). Чаще всего поражаются органы дыхания, но могут страдать и другие системы организма. Основной возбудитель — Mycobacterium tuberculosis (палочка Коха).