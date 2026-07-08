Бывший футболист Алдонин вернулся в Москву для борьбы с онкозаболеванием Бывший футболист Алдонин вернулся в Россию для лечения онкологии

Москва8 июл Вести.Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин, который проходит лечение от онкологического заболевания, вернулся из Германии в Россию. Об этом сообщает портал Sport24 со ссылкой на бывшего футболиста сборной России Александра Самедова.

Евгений Алдонин вернулся в Москву, но с нами в футбол не играл. Дай бог, все будет хорошо. Он восстанавливается, мы все за него переживаем. Желаем ему скорейшего выздоровления и ждем его с нетерпением сказал он

Онкологическое заболевание у Алдонина выявили в ноябре 2025 года. В прошлом месяце на благотворительном товарищеском турнире по футболу в его честь было собрано более 500 тыс. рублей.

Алдонину 46 лет, карьеру футболиста он завершил в 2018 году. Начинал в волгоградском "Роторе", затем выступал за ЦСКА, с которым дважды стал чемпионом России, пять раз выиграл Кубок страны и завоевал Кубок УЕФА в 2005 году. После ЦСКА Алдонин играл за "Мордовию", "Волгу" и "Зоркий". За сборную России он провел 29 матчей.