Москва27 июн Вести.Организаторы товарищеского турнира, посвященного бывшему футболисту ЦСКА и сборной России Евгению Алдонину, собрали более 500 тыс. рублей на благотворительные цели, сообщает ТАСС.

Соревнования прошли в Москве, в них приняли участие 24 команды, которые играли в формате "5+1" (пять полевых игроков и вратарь). Церемонию открытия турнира посетил самый титулованный тренер в истории московского "Спартака" Олег Романцев, а также победитель Кубка УЕФА и Лиги чемпионов Дмитрий Аленичев, бывший защитник московского "Локомотива" и сборной России Дмитрий Сенников.

Когда мне позвонил организатор турнира Юрий Пиньков, с которым я знаком, сказал, что если будет возможность, обязательно приеду. Женю давно знаем, я с глубоким уважением к нему отношусь, дружим уже долго-долго. Часто уже после завершения карьеры мы участвовали в ветеранских турнирах сказал Аленичев журналистам

В ноябре 2025 года у Алдонина было диагностировано онкологическое заболевание.

Хочу сказать, что после того, как это случилось, нам его очень-очень не хватает. Надеюсь, что он в скором времени восстановится и как можно быстрее вернется на поле. Самое главное, что он был и остается оптимистом по жизни, очень часто с ним общаемся. Он обладает такой силой воли и характером, думаю, что вскоре Женя нас опять порадует на футбольном поле добавил Аленичев

Алдонину 46 лет, он завершил профессиональную карьеру в 2018 году. Полузащитник начинал свой футбольный путь в волгоградском "Роторе", за который выступал с 1997 по 2003 год. После он перешел в ЦСКА, в составе которого стал двукратным чемпионом России, пятикратным обладателем Кубка страны, а также победителем Кубка УЕФА 2005 года.

После ухода из ЦСКА в 2013 году он играл за саранскую "Мордовию", нижегородскую "Волгу" и подмосковный "Зоркий". В активе Алдонина 29 матчей за сборную России.