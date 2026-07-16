Чемпион России в составе "Спартака" Владислав Дуюн умер от рака в 49 лет

Чемпион России в составе "Спартака" Владислав Дуюн умер в возрасте 49 лет Чемпион России в составе "Спартака" Владислав Дуюн умер от рака в 49 лет

Москва16 июл Вести.Чемпион России в составе "Спартака" Владислав Дуюн умер в возрасте 49 лет от рака поджелудочной железы. Об этом рассказал старший брат футболиста Владимир в беседе с телеканалом "Матч ТВ".

Утром (15 июля. — Ред.) Владислав умер. У него был рак поджелудочной железы. Он боролся года полтора приводит СМИ слова собеседника

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У Дуюна остались трое детей — 14, 16 и 18 лет, которых он воспитывал самостоятельно. Его жена ушла из жизни 11 лет назад, также не пережив рак.

По словам Владимира, после смерти супруги брат сосредоточился на детях, а до этого тренировал молодежные команды. Он также отметил, что все его партнеры хорошо о нем отзывались.

Дуюн играл за "Спартак" в 1996–1997 гг. В 1996 году в составе команды "красно-белых" стал чемпионом России. Позднее футболист выступал за нижегородский "Локомотив", "Ростсельмаш", "Балтику" и ряд других клубов. В 2012 году он завершил карьеру.