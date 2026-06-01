Внук Владислава Третьяка завершил вратарскую карьеру Максим Третьяк завершил карьеру хоккеиста в 29 лет

Москва1 июн Вести.Вратарь Максим Третьяк завершил профессиональную карьеру. Как сообщил ТАСС трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк, у его внука возникли проблемы со здоровьем.

Глава ФХР добавил, что Максим еще мог бы поиграть в КХЛ.

Он заканчивает с хоккеем по состоянию здоровья. Мог бы еще поиграть, если бы не здоровье отметил Владислав Третьяк

Прославленный вратарь добавил, что Максим провел 13 сезонов в Континентальной хоккейной лиге, поэтому его карьеру можно считать успешной.

Последним клубом Максима стал "Сочи". В сезоне-2025/26 он провел за клуб два матча, пропустив восемь шайб.

Также внук Третьяка выступал за "Адмирал", рижское "Динамо" и "Ладу". В составе молодежной сборной России он завоевал серебро чемпионата мира 2016 года.