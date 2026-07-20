Двукратный обладатель "Золотого мяча" Кевин Киган скончался от рака Знаменитый английский футболист Кевин Киган скончался в возрасте 75 лет

Москва20 июл Вести.Бывший футболист сборной Англии, двукратный обладатель "Золотого мяча" Кевин Киган скончался на 76-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает Sky Sports со ссылкой на заявление семьи спортсмена.

Причиной смерти Кигана стало онкологическое заболевание, в январе 2026 года ему диагностировали рак в четвертой стадии.

С огромной скорбью сообщаем, что Кевин Киган скончался на 76-м году жизни. Бывший игрок и тренер сборной Англии боролся с раком и свои последние мгновения провел в окружении жены и дочерей. Кевин, двукратный обладатель "Золотого мяча", был любимым мужем, отцом и дедушкой. Семья хотела бы поблагодарить потрясающий медперсонал Кевина за всю поддержку. Это очень трудное время, и семья просит возможности для личного пространства и уединения говорится в заявлении

Киган признавался лучшим футболистом мира в 1978 и 1979 годах. В составе "Ливерпуля" он становился трехкратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Суперкубка Англии и Кубка УЕФА, победителем Кубка страны и Кубка европейских чемпионов.

Также на протяжении своей клубной карьеры Киган выступал за английские "Ньюкасл Юнайтед", "Сканторп Юнайтед" и "Саутгемптон", а еще защищал цвета немецкого "Гамбурга". На его счету 63 матча и 21 мяч за сборную Англии.

После завершения карьеры футболиста Киган стал тренером и возглавлял "Ньюкасл", "Фулхэм", "Манчестер Сити" и сборную Англии.